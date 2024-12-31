İngiltere'de İslamofobi olayları arttı

Ulusal haber ajansı PA Media, bilgi alma özgürlüğü kapsamında İngiltere'deki 40 polis teşkilatının 33'üne Eylül 2023'ten bu yana ihbarı yapılan inanca yönelik nefret suçlarını sordu.

Habere göre ülkedeki Müslüman karşıtı (İslamofobi) nefret suçunda büyük artış yaşanırken İsrail'in Gazze saldırıları ile İngiltere'de temmuz sonunda başlayan aşırı sağcı şiddet olaylarının bu artışa önemli etkisi oldu.

Aşırı sağcı şiddet olaylarının başlamasına neden olan Southport'taki bıçaklı saldırının ardından, özellikle bu kent ile Liverpool'un asayişini sağlayan Merseyside polisine yapılan İslamofobik nefret suçu ihbarlarında artış yaşandı.

Merseyside polisi, Eylül 2022-Ekim 2023 arasında toplam 95 İslamofobik saldırı ihbarı alırken bu sayı Eylül 2023-Ekim 2024 arasında 195'e yükseldi.

Kentte kayıtlara geçen İslamofobi vakası sayısı ise 2024'ün Mart-Temmuz ayları arasında ortalama aylık 116'yken ağustosta 190, eylülde ise 97 olay kayıtlara geçti.

Manchester'da 512, Batı Yorkshire'da 561 İslamofobi vakası

İslamofobik nefret suçu ihbarı sayısı ise 2023 yılında aylık ortalama 35'ken 2024'ün Ocak-Temmuz dönemi arasında aylık ortalama 39'a yükseldi. İslamofobi vakaları, Southport saldırısı sonrasında Ağustos 2024'te 85'e çıktı.

Manchester'da Eylül 2023-Eylül 2024 arası toplam 512 İslamofobi vakası kayıtlara geçti.

Batı Yorkshire Polisi, 2023'te aylık ortalama 33 İslamofobi ihbarı aldığını ancak aylık ortalamanın 2024'ün Ocak-Temmuz döneminde 39'a çıktığını bildirdi.

Bölgede Ağustos 2024'te İslamofobik saldırı ihbarı sayısı 94, Eylül 2024'te ise 73 oldu. Batı Yorkshire'da Eylül 2023-Eylül 2024 arasında toplam 561 İslamofobi olayı kayıtlara geçti.

Ulaşım araçları ve güzergahlarından sorumlu Ulaştırma Polisi ise Ocak 2023-Eylül 2023 arasında aylık ortalama 20 İslamofobi ihbarı aldı.

İslamofobi ihbarları 42 olayla Kasım 2023'te rekor kırdı.