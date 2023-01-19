Başbakanlık Sözcüsü Max Blain, yaptığı açıklamada, hükümetin, ücret tartışmalarında sendikalarla adil bir anlaşmaya varmaya çalıştığını söyledi.

Blain, sendikaların çift haneli maaş artış talebini kabul edemeyecekleri konusunda net olduklarını ve bu talebin "enflasyonu daha kalıcı hale getireceğini" ifade etti.

AA muhabirinin, eleştirilere rağmen hükümetin grev karşıtı yasayı çıkarmaya kararlı olup olmadığına yönelik sorusuna Blain, halkın grev günlerinde ihtiyaç duyduğu hizmetleri alması gerektiği yanıtını verdi.

Blain, grevlerin devam etmesini istemediklerini ve anlaşmazlıklara son verilmesi gerektiğini belirtti.

Hükümet, grevleri frenlemek için yasa çıkarmaya hazırlanıyor

İngiliz hükümeti, kamuda kilit önem taşıyan sektörlerde çalışanların greve gitmelerini kısıtlayacak yasa tasarısını parlamentoya sundu.

Düzenlemenin tren yolları, itfaiye ve ambulans hizmetlerini kapsaması öngörülüyor.

Sendikalar ise kilit kamu sektörlerinde çalışanların greve gitme kararı almaları halinde bile minimum hizmet vermek zorunluluğu getirecek yasayı "antidemokratik ve yasa dışı" olarak niteliyor.

İngiltere'de öğretmenler, hemşireler, tren yolu ve ambulans işçileri sendikaları, maaş artış talebiyle şubat ve martta yeniden greve gideceğini duyurmuştu.