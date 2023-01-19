Yamaçlardan kopan kar ve buz kütlesinin Nyingçi şehir merkezini Mıdong ilçesine bağlayan tünelin çıkışını kapattığı, bazı araçların çığ altında kaldığı belirtildi.

Arama ve kurtarma çalışmaları için 131 görevlinin ve 28 acil müdahale aracının bölgeye sevk edildiğinin aktarıldığı açıklamada, şu ana dek 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, kaç kişinin kayıp olduğunun henüz belirlenemediği kaydedildi.

Deniz seviyesinden 3 bin metre yüksekteki Nyingçi şehri, özerk bölgenin merkezi Lhasa şehrine araçla 5 saatlik mesafede bulunuyor.

Bölgede kış aylarında gece sıcaklığı çoğu kez sıfırın altına düşerken çığda mahsur kalanların donmasından endişe ediliyor.