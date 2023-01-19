Batı Şeria'nın El Halil kentindeki baskınlarda 7 kişi gözaltına alındı.

El Halil'deki baskınlarda gözaltına alınanlar arasında gazeteci Abdulmuhsin Şelalide'nin yanı sıra daha önce serbest bırakılan 27 yaşındaki Kerem Yusuf ve 21 yaşındaki Emin İmad var.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde sabah saatlerinde 2 kişinin öldürülmesiyle sonuçlanan Cenin Mülteci Kampı'ndaki baskında da 5 kişi gözaltına alındı.

İsrail güçleri, Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tubas bölgesinde ise eski tutuklular Azmi Hüseyin Beni Avde ve Saddam Muhammed Beşarat'ı yeniden gözaltına aldı.

Beytullahim kentinin güneyinde de 19 yaşındaki Vecdi Samir el-Bedn, evine baskın yapan İsrail güçlerince gözaltına alındı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor. İsrail ordusunun baskınına tepki gösteren bölge sakini Filistinliler ve İsrail askerleri arasında olaylar çıkıyor.