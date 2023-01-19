Doğu Asya ülkesi Japonya, kentlerde yaygınlaşan elektrikli skuterlere yönelik kullanım şartlarını değiştirdi.

Ulusal Polis Ajansı (NPA) açıklamasına göre, elektrikli skuter kullanımında ehliyet şartı kaldırılacak.

Temmuz başında yürürlüğe girecek karar, saatte maksimum 20 kilometre hıza ulaşabilen skuterleri kapsayacak.

Buna göre kask şartı aranmayacak, 16 yaş altı kişilere kullanım yasağı sürecek ve araçlar kaldırımında kullanılamayacak.

Alkollü sürücülere ya da sürüş sırasında cep telefonu kullananlara ise trafik cezası uygulanacak.