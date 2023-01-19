Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe 10:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kamerun ordusu Nijerya sınırına asker konuşlandırdı
[Fotograf: Reuters]
Kamerun ordusu, Nijeryalı çobanlar ile Kamerunlu ayrılıkçılar arasında çıkan çatışmaların ardından Nijerya sınırına asker gönderdi.
Kamerun ordusu Nijerya sınırındaki çatışmaları engellemek için sınır köyü Gayama’ya 100 asker konuşlandırdı.
Nijeryalı çobanlarla Kamerunlu ayrılıkçılar arasında yaklaşık bir haftadır devam eden çatışmalarda 12 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi yaralanmıştı.
Çatışmaların, hayvanlarına yiyecek bulmak için sınırı aşan Nijeryalı çobanların, bölgede etkili olan Kamerunlu ayrılıkçıların talep ettiği parayı ödememesinin ardından çıktığı ileri sürülüyor.
Çatışmalar nedeniyle bölgede göç hareketliliği yaşanıyor.
Son Haberler
- 12:05
- 11:59
- 11:56
- 11:52
- 11:49
Sıradaki Haber
AB Konseyi Başkanı Michel Kiev'e gidiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz