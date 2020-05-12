Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesabından yayımlanan verilere göre, ülkede son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 627 kişi daha ölürken, toplam can kaybı 32 bin 692'ye çıktı.

Bugün tespit edilen 3 bin 403 vaka ile toplam vaka sayısı 226 bin 463'e ulaştı.