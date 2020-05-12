Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
İngiltere'de 627 kişi daha hayatını kaybetti
İngiltere'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 627 artarak 32 bin 692'ye ulaştı.
Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesabından yayımlanan verilere göre, ülkede son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 627 kişi daha ölürken, toplam can kaybı 32 bin 692'ye çıktı.
Bugün tespit edilen 3 bin 403 vaka ile toplam vaka sayısı 226 bin 463'e ulaştı.
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