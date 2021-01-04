İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ulusa sesleniş konuşmasında salgınla mücadele kapsamında alınan yeni kısıtlamaları açıkladı.

Johnson, evde kalma çağrısı yaparak, “Evden çıkmamanızı tekrar söylüyorum. İnanıyorum ki, bu virüsle mücadelemizdeki son aşama olacak” dedi.

İngiltere’de koronavirüsün yeni varyantının tespit edilmesi sonucu vaka ve ölümlerde kritik artışlar yaşanmıştı. İngiltere hükümetinin bugün aldığı kararla, ülkede alarm en üst düzeye çıkarıldı.

“Hastanelerimiz hiç olmadığı kadar baskı altında”

İngiltere’de tespit edilen yeni varyantın endişe verici derecede bulaşıcı olduğunun altını çizen Johnson, “Toplum olarak gösterdiğimiz efor eski varyant ile mücadelede etkili olabilirdi. Ancak bu yeni varyant endişe verici şekilde yüzde 50 ila 70 arası daha bulaşıcı. Hastanelerimiz, hiç olmadığı kadar baskı altında. Hastanelerin doluluk oranı geçen haftaya göre yüzde 30 artış gösterdi. Kurallara uymak hiç olmadığı kadar önemli” dedi.

“Kurallara uyulursa şubat ayında kısıtlamalar gevşetilebilir”

Boris Johnson, herkesin üzerine düşeni yapması ve aşılama işlemlerinin devam etmesi durumunda, şubat ayının ortalarından itibaren kısıtlamaların gevşetilmeye başlayabileceğini ifade etti.

Johnson, evde kalmaya devam etmenin önemine vurgu yaparak, “İnsanlar evde kalmalı. Sadece sınırlı nedenlerle evden çıkabilirsiniz. Hükümet, klinik olarak aşırı derecede savunmasız olan kişilere yeniden korunmaya başlamalarını tavsiye ediyor” dedi.

İngiltere genelinde ilkokullar, ortaokullar ve kolejlerin yarından itibaren uzaktan eğitime geçeceğini açıklayan Johnson, “Çocukların yeni varyanttan etkilenme olasılıkları düşük ancak bulaştırma konusunda hızlandırıcı bir etkiye sahip olabilirler” diye konuştu.