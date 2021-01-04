Başbakan Hassan Diyab başkanlığında, başkent Beyrut'taki Hükümet Sarayı'nda gerçekleştirilen toplantıda, COVID-19 salgınına karşı alınacak yeni tedbirler görüşüldü.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, toplantıda, salgın tedbirleri kapsamında 7 Ocak ila 1 Şubat tarihlerinde ülke genelinde ticari işletmelerin kapatılması ve kısmi sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Sokağa çıkma yasağının 18.00-05.00 saatlerini kapsayacağı belirtildi.

"Hastaneler daha fazla hasta kabul edemeyecek"

Sağlık Bakanı Hamad Hasan, hastanelerin doluluk nedeniyle daha fazla hasta kabul edemeyeceğini ve salgının Lübnanlıların hayatını tehdit edecek boyuta ulaştığını söyledi.

Hasan, ticari işletmelerin kapatılması ve kısmi sokağa çıkma yasağı kararının oy birliğiyle alındığını aktardı.

İçişleri Bakanı Fehmi de salgının önüne geçmek için tüm vatandaşların söz konusu tedbirlere uyması çağrısında bulunarak, ülkeye giriş yapanların sayısını düşürmek amacıyla bu süre zarfında yeni bir mekanizma belirleyeceklerini ifade etti.

Lübnan'da son verilere göre, virüs kaynaklı can kaybı 1512'ye, vaka sayısı da 192 bin 139'a yükseldi.