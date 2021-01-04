Haber Giriş: 4 Ocak 2021 Pazartesi 21:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Biden'dan BM Genel Kurulu Başkanı Bozkır'a mektup
ABD başkanlığına seçilen Biden, BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır'a, küresel iş birliği konusunda yönetiminin kendisi ve BM ile çalışacağını iletti.
Volkan Bozkır, Twitter hesabında Biden'ın kendisine gönderdiği mektubu paylaştı.
ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden, mektubunda Bozkır'a tebrik mesajı ve 'iyi dilekleri" için teşekkür ederek, henüz Bozkır ile telefon görüşmesi yapamamış olmaktan duyduğu üzüntüyü de dile getirdi.
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınından iklim değişikliğine yönetimini bekleyen küresel sorunlara dikkati çeken Biden, sınırları aşan bu sorunların uluslararası iş birliği gerektirdiğine dikkati çekti.
Biden, "Sizinle ve BM Genel Kurulu ile küresel iş birliği gerektiren çeşitli zorluklar ve fırsatlar konusunda çalışmayı dört gözle bekliyoruz" dedi.
Etiketler: Joe Biden Volkan Bozkır
Son Haberler
- 22:20
- 22:19
- 22:15
- 22:09
- 22:01
Sıradaki Haber
Tacikistan'da son 24 saatte ilk defa vaka saptanmadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz