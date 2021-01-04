Haber Giriş: 4 Ocak 2021 Pazartesi 21:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijer'de 3 günlük yas ilan edildi
[Harita: TRT Haber]
Nijer'de hafta sonu Mali sınırındaki 2 köye düzenlenen saldırıların ardından 3 günlük ulusal yas ilan edildi. Saldırılarda 100 kişi yaşamını yitirdi.
İçişleri Bakanı Alkache Alhada, 100 kişinin hayatını kaybettiği saldırıların akabinde 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.
Alhada, ülkenin batısında yer alan bölgede güvenliğin artırıldığını ve bölge halkına yardım götürüldüğünü söyledi. Saldırıları henüz üstlenen olmadı.
Mali sınırı yakınlarındaki Tchombangou ve Zaroumdareye köylerine düzenlenen ve sivilleri hedef alan terör saldırılarında 100 kişi ölmüş, 25 kişide yaralanmıştı.
2017'den bu yana saldırılar sürüyor
Köylerin bulunduğu Tillaberi bölgesi, 2017'den bu yana Mali'de yerleşik terör örgütlerinin hedefi oluyor. Bölgede sık yaşanan saldırılar nedeniyle olağanüstü hal ilan edilmişti.
Etiketler: Terör Saldırısı
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