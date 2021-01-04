İçişleri Bakanı Alkache Alhada, 100 kişinin hayatını kaybettiği saldırıların akabinde 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.

Alhada, ülkenin batısında yer alan bölgede güvenliğin artırıldığını ve bölge halkına yardım götürüldüğünü söyledi. Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

Mali sınırı yakınlarındaki Tchombangou ve Zaroumdareye köylerine düzenlenen ve sivilleri hedef alan terör saldırılarında 100 kişi ölmüş, 25 kişide yaralanmıştı.

2017'den bu yana saldırılar sürüyor

Köylerin bulunduğu Tillaberi bölgesi, 2017'den bu yana Mali'de yerleşik terör örgütlerinin hedefi oluyor. Bölgede sık yaşanan saldırılar nedeniyle olağanüstü hal ilan edilmişti.