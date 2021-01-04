Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son dönemde COVID-19 vaka sayısının 10’un altında gerçekleştiği ülkede son 24 saatte yeni vaka saptanmadı.

Ülkede salgının başından beri 13 bin 300 kişide virüs tespit edilirken bunlardan 12 bin 980'i iyileşti.

Şimdiye kadar koronavirüs kaynaklı 90 ölümün rapor edildiği Tacikistan’da 271 hastanın tedavisi sürüyor.

