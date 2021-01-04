Haber Giriş: 4 Ocak 2021 Pazartesi 21:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tacikistan'da son 24 saatte ilk defa vaka saptanmadı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Tacikistan'da, koronavirüs vakalarının görülmeye başlandığı nisan ayından bu yana ilk defa son 24 saatte yeni vaka tespit edilmedi.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son dönemde COVID-19 vaka sayısının 10’un altında gerçekleştiği ülkede son 24 saatte yeni vaka saptanmadı.
Ülkede salgının başından beri 13 bin 300 kişide virüs tespit edilirken bunlardan 12 bin 980'i iyileşti.
Şimdiye kadar koronavirüs kaynaklı 90 ölümün rapor edildiği Tacikistan’da 271 hastanın tedavisi sürüyor.
Etiketler: Koronavirüs
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