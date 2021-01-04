Haber Giriş: 4 Ocak 2021 Pazartesi 21:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Katar ve Suudi Arabistan arasındaki sınırlar açılıyor
[Fotoğraf: Getty]
Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının bu akşam itibarıyla açılması için anlaşmaya varıldı.
Açıklamayı Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Ahmed Nasser el Sabah yaptı.
Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının bu akşam itibarıyla açılması için anlaşmaya varıldı.
el Sabah, Körfez geriliminde olumlu adımların atıldığına dair bilgiler geçtiğimiz günlerde vermişti.
Etiketler: Katar Suudi Arabistan
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