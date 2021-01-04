Açıklamayı Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Ahmed Nasser el Sabah yaptı.

Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının bu akşam itibarıyla açılması için anlaşmaya varıldı.

el Sabah, Körfez geriliminde olumlu adımların atıldığına dair bilgiler geçtiğimiz günlerde vermişti.