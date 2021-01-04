Mali Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ilk etapta 10 Ocak'a kadar kapalı kalması planlanan okullarda eğitimin, 25 Ocak'ta başlayacağı belirtildi.

Mali, artan COVID-19 vakaları nedeniyle 19 Aralık'ta 10 günlük olağanüstü hal ilan etmiş, okulları ve restoranları 10 Ocak'a kadar kapatmıştı.

Yaklaşık 20 milyon nüfuslu ülkede, salgının başından bu yana 7 bin 253 vaka tespit edildi. Hala 2 bin 62 koronavirüs hastasının tedavi gördüğü ülkede, virüs nedeniyle 278 kişi yaşamını yitirdi.

