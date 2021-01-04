Haber Giriş: 4 Ocak 2021 Pazartesi 21:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mali'de okulların açılması salgın nedeniyle ertelendi
[Fotoğraf: Reuters ]
Mali'de yeni tip koronavirüs nedeniyle eğitime ara verilen okulların, 25 Ocak'a kadar kapalı kalacağı duyuruldu.
Mali Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ilk etapta 10 Ocak'a kadar kapalı kalması planlanan okullarda eğitimin, 25 Ocak'ta başlayacağı belirtildi.
Mali, artan COVID-19 vakaları nedeniyle 19 Aralık'ta 10 günlük olağanüstü hal ilan etmiş, okulları ve restoranları 10 Ocak'a kadar kapatmıştı.
Yaklaşık 20 milyon nüfuslu ülkede, salgının başından bu yana 7 bin 253 vaka tespit edildi. Hala 2 bin 62 koronavirüs hastasının tedavi gördüğü ülkede, virüs nedeniyle 278 kişi yaşamını yitirdi.
Etiketler: Koronavirüs
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