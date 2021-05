İngiltere Kuzey Galler'deki bir çiftlikte bulunan inek alnının ortasında üçüncü bir gözle doğdu.

Veteriner Malan Hughes, Jake Jones'un Gwynedd'deki çiftliğinde verem ile ilgili sığırları test ederken üç gözlü buzağıyla karşılaştı.

Hughes, yılda yaklaşık üç bin buzağı yetiştirdiğini, ancak üç gözlü inek gibi bir olayla hiç karşılaşmadığını söyledi.

Can’t quite believe what we spotted today... anyone else ever seen one? @jakeojones #vettwitter #farmvet pic.twitter.com/GnC2Ms3RLR