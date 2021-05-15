İngiltere’nin Dudley kentinde güvenlik güçleri sokakta bir kadından bebeğini almaya çalışan adamı arıyor.

West Midlands Polisi'nden yapılan açıklamaya göre, salı günü sabahın erkek saatlerinde bir kadın bebek arabasıyla yürürken bir adam yaklaştı.

Adam anneden bebeğini satın almak istedi. Kadının yolunu kapatan adam, bebek arabasının emniyet kemerlerini açmaya çalıştı.

Anne adamı itip bebeğiyle birlikte zarar görmeden kaçmayı başardı.

Polis şimdilik bunun münferit bir olay olduğuna inanırken, olaya karışan adamı bulmak için alarma geçti.

Bölgedeki devriyeler arttırıldı.

Konuyla ilgili bilgi vermek isteyenler için çevrim içi canlı sohbet açıldı.

