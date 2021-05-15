ABD'de göçmen skandallarına bir yenisi daha eklendi.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, aileleriyle bir araya getirilecek göçmen çocuklar, bir gece boyunca otobüste kalmaya zorlandı. Yemeklerini otobüste yiyip orada uyumak zorunda kaldı.

"Bu tür bir muamelenin hiçbir mazereti yok" diyen Beyaz Saray Basın Sekreteri Jen Psaki, iddiaların çok çirkin olduğunu söyleyerek olayın soruşturulacağına dair söz verdi.

Otobüs şirketi sahibi, NBC News'e yaptığı açıklamada, bazı çocukların araçlarda sadece birkaç saat beklediğini, bazılarının ise gece bekletildiğini söyledi.

Mart ayında, yaklaşık 19 bin refakatsiz çocuk göçmen ABD'ye güney sınırından girdi.

Nisan ayında sayı 17 bin 200'e düştü. Ailece seyahat eden yaklaşık 50 bin ebeveyn ve çocuk da nisan ayında ABD'ye geçti.