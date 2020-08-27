İngiltere ülkeye dönüşte 14 gün karantina uygulaması yapılacak ülke listelerini periyodik olarak yeniliyor.

Ancak bazı istisnalar da var.

Son olarak pozitif vaka sayısında artış görülen ve İngilizlerin gözde tatil yerleri olan Fransa ve İspanya ‘kırmızı liste’ye eklendi.

Bir süredir ‘kırmızı liste’ye alınıp alınmayacağı tartışılan Yunanistan ise son yaşanan olayla yeniden gündemde.

İngiltere’nin güneyindeki Plymouth şehrinde yaşanan bir olay gözleri Yunanistan’a çevirdi. Yunanistan’dan gelen 30 gencin en az 11’inde koronavirüse rastlandı.

Testen önce gençlerin şehirde dolaştıkları ortaya çıktı.

Yunanistan'ın Zante adasından tatilden gelen gençlerin durumları hafta başında bir fabrikadan pozitif vakaların bildirilmesi sonrasında geldi.

Plymouth'un kamu sağlığı direktörü Ruth Harrell pozitif vakalarla iletişim kuranların bulunması için takip başlatıldığını açıkladı.

Başbakan Boris Johnson daha önce yaptığı açıklamada ülkenin karantina listesini düzenleme konusunda taviz vermeyeceğini bu konuda "kesinlikle acımasız" olacağını açıklamıştı.

Yunanistan, İspanya ve Fransa’nın ardından yılda 3 buçuk milyon turistle İngilizlerin tatil seçiminde üçüncü sırada bulunuyor.