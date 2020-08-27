Rusyanın Kazakistan sınırına yakın şehri Barnaul'da bir üsteğmen, askeri ve gizli bilgileri Ukrayna istihbaratına vermek suçlaması ile gözaltına alındı.

Üsteğmenin Stratejik amaçlı füze birliğinde görev yaptığı açıklandı.

Bu sabah Rus istihbarat teşkilatı FSB den yapılan açıklamada, Üsteğmenin topladığı askeri ve gizli bilgileri Ukrayna savunma bakanlığı istihbaratına ilettiği bildirildi .

Vatana ihanet suçlaması ile gözaltına alınan Rus Üsteğmen hakkında dava açıldı.

Rusya federasyonu kanunları bu suç için 6 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası öngörüyor .

Daha önce Sivastopol şehrinde karadeniz donanmasında görev yapan bir asker yine Ukrayna istihbaratına bilgi vermek suçlaması ile gözaltına alınmıştı .