İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Piccadilly ve Trafalgar meydanlarında; mağazaların bulunduğu Oxford ve Regent caddelerinde yoğunluğun önemli ölçüde azaldığı görüldü.

Apple ve Disney’in mağazalarını kapattığı, yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği mağazaların ise boş olduğu belirtildi.

Londra Toplu Ulaşım İdaresi (TFL) yolcu sayısındaki azalmanın kendilerine 500 milyon sterlin zarara neden olduğunu ve finansal destek için hükümete başvuracaklarını bildirdi.

Hükümetin acil durumlarda düzenlediği COBRA toplantısının ardından konuşan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, virüs ile mücadele için yeni tedbirler alındığını açıklarken alınan tedbirlerin bir adım öne taşındığını belirtti.

Koronavirüs vakalarının 27 bin 980’e, can kayıplarının ise 2 bin 158’e yükseldiği İtalya’da tüm ülke günlerdir karantina altında. İtalya halkı karantina nedeniyle evlerinden çıkamazken, bir çok turistik bölge de ıssız kaldı.

Başkent Roma'daki en turistik mekanlardan biri olan ve her yıl milyonlarca turistin bozuk para atıp dilek tuttuğu Aşk Çeşmesi’nden (Trevi Çeşmesi) Navona Meydanı’na kadar bir çok turistik noktada sokaklar sessizliğe gömüldü.

İngiltere yeni tedbirleri açıkladı

Johnson, yeni önlemler kapsamında insanların gerekli olmadıkça sosyal ortamlardan kaçınmalarını ve 70 yaş üzerindeki kişilerin, hamilelerin ve sağlık sorunları yaşayanların kendilerini tüm sosyal iletişimden uzak tutmalarını istedi.

Johnson, kalabalıkların bir araya geldiği büyük toplantılardan ve spor etkinliklerinden; gece kulübü veya restoranlara gitmekten kaçınılması gerektiğinin de altını çizdi.

Başbakan ayrıca mümkünse ‘işe gitmek yerine evden çalışılmasının’ gerektiğini belirterek ateş, öksürük ve solunum yetersizliği gibi koronavirüs semptomlarını gösteren kişilerin kendilerini 14 gün boyunca karantinaya almaları gerektiğini vurguladı.

Okulların tatil edilmesinin şu anda gerekli olmadığını tekrarlayan Johnson’a ise toplumun farklı kesimlerinden eleştiriler yöneltildi. Johnson, geçtiğimiz hafta açıkladığı tedbirlerde İngiltere’nin yüzde 60’ının bu virüsten etkileneceğini ve insanların virüse yakalanmamak yerine bağışıklık kazanmasını beklediklerini söylemişti.