Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) hızla tüm dünyada yayılması, farkında olarak ya da olmayarak günlük davranışlarımızı değiştirdi. Evlerden çıkmamak, teması azaltmak gibi…

Sizi ve Türkiye'yi Koronavirüs riskinden koruyacak 14 Kural. İZLEYİN, RETWEET’LEYİN. pic.twitter.com/dq18Nk5ti3 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 14, 2020

Uzmanlar da böyle olması gerektiğini vurguluyor.

[Fotoğraf: Reuters]

Zira şubat başında Çin'de gördüklerimiz ve şu anda Avrupa'nın büyük bölümünde ve Amerika Birleşik Devletleri'nde şahit olduklarımız ortada. Vaka sayısı her 3 ila 4 günde bir 2'ye katlanıyor.

Alınan önlemler arasında en önemli olanlardan biri de “sosyal mesafe” (social distancing).

SOCIAL DISTANCING! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 14, 2020

Yani bireyler arasında yeterli mesafeyi (en az yaklaşık 2 metre kadar) korumak, toplu ortamlardan uzak durmak…

[Grafik: Hafize Yurt]

Sosyal mesafeyi korumanın, virüsün yayılmasını yavaşlattığı üzerinde özenle duruluyor.

Gündelik hayatta bunun için hızla alınan her türlü kısıtlayıcı tedbir, belirli bir süre sonra toplam vaka sayısı üzerinde büyük etkiye sahip olabiliyor. Virüsün kontrolsüz yayılmasına seyirci kalmak, günlük yaşamı hiçbir şey olmamış gibi akışına bırakmaksa felaketle sonuçlanabiliyor.

Başta Türkiye olmak üzere birçok ülkede yetkililer, sosyal mesafenin ne kadar kritik olduğunun altını çizen açıklamalar yapıyor. Uzmanlar da insanların bu tavsiyeye uymasını istiyor. Önceleri sosyal mesafeyi önemsemeyen İngiltere gibi ülkelerin hızla geri adım atmaya başladığını da ekleyelim.

Ayrıca siyasiler, önemli görüşmelerini bir araya gelmeden yani temassız gerçekleştiriyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında telekonferans yöntemiyle planlanan görüşmelerden biri de aslında İstanbul’da yapılması öngörülen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı Dörtlü Liderler Zirvesi…

[Basın toplantılarında gazetecilerin oturacağı sandalyeler de sosyal mesafeye göre ayarlanmaya başladı. Fotoğraf: Reuters]

Basın açıklamaları gibi organizasyonlarda da sosyal mesafeye dikkat ediliyor.

Hal böyle olunca bilmeyenler sosyal mesafenin ne olduğunu daha iyi anlamaya, detay öğrenmeye çalışıyor.

[Grafik: Bedra Nur Aygün]

Bunun için de arama motoru Google’a başvuranların sayısında mart ayı itibarıyla artış oldu.

Google arama trendlerine göre, "koronavirüs sosyal mesafe" ve "sosyal mesafe tanımı" en popüler aramalardan ve bu terimin dünya genelindeki arama hacmi 100 kat artmış durumda.