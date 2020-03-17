Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Dörtlü Liderler Zirvesi sona erdi
[Fotoğraf: AA ]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson video konferansla Dörtlü Zirve gerçekleştirdi. Toplantı 1 saat 15 dakika sürdü.
Koronavirüs, İstanbul'da yapılması planlanan Suriye zirvesini de etkiledi. Zirve telekonferans yöntemiyle gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın telekonferansla gerçekleştirdikleri toplantı 1 saat 15 dakika sürdü.
Dörtlü zirvede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele bağlamında ortak hareket imkanları, Suriye krizinin çözüm yolları, İdlib'e yönelik insani yardım yöntemleri, sığınmacı meselesi, Libya'daki son durum, Avrupa Birliği'nin durumu ile Türkiye-AB ilişkiler ele alındı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 18:58
Sıradaki Haber
İletişim Başkanı Altun: Sokağa çıkma yasağı uygulanacağı söylentileri gerçeği yansıtmıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz