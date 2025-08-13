İngiltere: Ukrayna, sağlam ve inandırıcı güvenlik garantilerine sahip olmalı

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan yazılı açıklamada, Starmer'ın, ABD, Ukrayna, Fransa, Almanya, İtalya, Polonya, Finlandiya, NATO ve Avrupa Birliği (AB) liderleriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Tüm liderlerin, bu haftanın Ukrayna'nın geleceği açısından önemli bir an olduğu konusunda mutabık kaldıkları kaydedilen açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i masaya getirme çabalarından ötürü Trump'a teşekkür edildiği aktarıldı.

Açıklamada, İngiltere'nin Ukrayna'ya desteğinin "sarsılmaz" olduğu vurgulanarak, "Uluslararası sınırlar güç kullanılarak değiştirilmemeli ve Ukrayna herhangi bir anlaşmanın parçası olarak toprak bütünlüğünü korumak için sağlam ve inandırıcı güvenlik garantilerine sahip olmalı." denildi.

Açıklamada, Avrupa'nın bunu desteklemeye hazır olduğu ve Ukrayna'da adil ve kalıcı barış için Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile birlikte çalışmaya devam edileceği ifade edildi.

Ayrıca, liderlerin, Trump ile Putin'in 15 Ağustos'ta Alaska'da yapacağı toplantının ardından tekrar görüşmeyi dört gözle bekledikleri belirtildi.