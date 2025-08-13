Açık 29.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.08.2025 19:20

İngiltere: Ukrayna, sağlam ve inandırıcı güvenlik garantilerine sahip olmalı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD Başkanı Donald Trump ve Avrupalı liderlerle yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna'nın herhangi bir barış anlaşmasının parçası olarak toprak bütünlüğünü korumak için sağlam ve inandırıcı güvenlik garantilerine sahip olması gerektiğini söyledi.

İngiltere: Ukrayna, sağlam ve inandırıcı güvenlik garantilerine sahip olmalı

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan yazılı açıklamada, Starmer'ın, ABD, Ukrayna, Fransa, Almanya, İtalya, Polonya, Finlandiya, NATO ve Avrupa Birliği (AB) liderleriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Tüm liderlerin, bu haftanın Ukrayna'nın geleceği açısından önemli bir an olduğu konusunda mutabık kaldıkları kaydedilen açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i masaya getirme çabalarından ötürü Trump'a teşekkür edildiği aktarıldı.

Açıklamada, İngiltere'nin Ukrayna'ya desteğinin "sarsılmaz" olduğu vurgulanarak, "Uluslararası sınırlar güç kullanılarak değiştirilmemeli ve Ukrayna herhangi bir anlaşmanın parçası olarak toprak bütünlüğünü korumak için sağlam ve inandırıcı güvenlik garantilerine sahip olmalı." denildi.

Açıklamada, Avrupa'nın bunu desteklemeye hazır olduğu ve Ukrayna'da adil ve kalıcı barış için Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile birlikte çalışmaya devam edileceği ifade edildi.

Ayrıca, liderlerin, Trump ile Putin'in 15 Ağustos'ta Alaska'da yapacağı toplantının ardından tekrar görüşmeyi dört gözle bekledikleri belirtildi.

ETİKETLER
İngiltere Ukrayna Rusya Donald Trump
Sıradaki Haber
Gazze'deki hükümet: İsrail, insani yardımları çalan hırsız grupları himaye ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:50
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı başvuruları başladı
20:47
Yasa dışı bahisten 2 bin 400 kişi tutuklandı
20:42
Mısır basını: Hamas, Gazze müzakerelerine hızla dönme konusunda kararlı
20:32
Bakan Göktaş: Aile, toplumun hafızası, geleceğimizin teminatıdır
20:21
Mersin'de orman yangını
20:22
CHP Genel Başkanı Özel'e, Cumhurbaşkanı'na hakaretten soruşturma
Gaziantep'te sıcak hava etkisini sürdürüyor
Gaziantep'te sıcak hava etkisini sürdürüyor
FOTO FOKUS
Peru'da yakıt yüklü gemi yandı
Peru'da yakıt yüklü gemi yandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ