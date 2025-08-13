Gazze'deki hükümet: İsrail, insani yardımları çalan hırsız grupları himaye ediyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail yönetiminin abluka altında tutarak bombalamaya devam ettiği Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini kısıtlama uygulamalarına devam ettiği belirtildi.

İsrail'in ayrıca, yardımların dağıtımını sağlayan komiteler ve sivil vatandaşlara karşı katliamlarını da sürdürdüğüne işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail, Gazze Şeridi'ne ulaşan sınırlı sayıdaki insani yardım araçlarının önünü keserek yağmalamaları için hırsız ve haydut grupları himaye ediyor. Bu gruplar, yağmaladıkları insani yardımları da afaki fiyatlarla pazarda satmaya çalışıyor."

İnsani yardımların güvenli şekilde Gazze Şeridi'nde ihtiyaç duyulan yerlere ulaşması için güvenliği sağlamaya çalışan komitelerin İsrail tarafından hedef alındığı vurgulanan açıklamada, İsrail'in açlık mühendisliği politikasının bir parçası olarak insani yardımları çalan hırsız grupları koruduğuna işaret edildi.

Yardımların güvenliğini sağlamaya çalışan komitelerin İsrail tarafından hedef alındığı için on binlerce Filistinli ailenin insani yardımlardan mahrum kalarak aç kaldığı belirtilen açıklamada, insani yardımların ihtiyaç duyulan bölgelerdeki sivillere ulaştırılmasının önünü açması için uluslararası toplumun İsrail'e baskı kurması talebinde bulunuldu.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.