AA 13.08.2025 15:51

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da bir Filistinliyi silahla vurarak öldürdü

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine düzenledikleri baskında bir Filistinliyi silahla vurarak öldürdü.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da bir Filistinliyi silahla vurarak öldürdü

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrailli grup, Nablus'un güneyindeki Duma beldesine baskın düzenleyerek saldırdı.

Bölge sakinleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler arasında arbede çıktı, İsrailli grup Filistinlilere karşı gerçek mermi kullandı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrailli grubun açtığı ateşte vurulan 35 yaşındaki Halil Rıza Devabeşe'nin yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı ise Devabeşe'nin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Filistinliler; İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da evleri yıkma, bölge halkını zorla topraklarından çıkarma, yasa dışı yerleşimleri genişletme gibi saldırılarını artırarak Batı Şeria'nın ilhakına zemin hazırlamaya çalıştığını belirtiyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Bu sürede İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 1000'in üzerinde Filistinli öldürüldü, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı, 18 bin 500'den fazla kişi de gözaltına alındı.

