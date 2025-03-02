İngiltere, Ukrayna konulu liderler zirvesine ev sahipliği yapacak

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Londra'da düzenlenecek zirvede uluslararası liderleri bir araya getirerek Ukrayna'da adil ve kalıcı barışın sağlanması çabalarını yoğunlaştıracak.

Starmer, zirve öncesi İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da ikili görüşme yapacak.

Liderler, Ukrayna'nın konumunun güçlendirilmesi konularını görüşecek

Zirveye, Ukrayna, Fransa, Almanya, Danimarka, İtalya, Hollanda, Norveç, Polonya, İspanya, Türkiye, Kanada, Finlandiya, İsveç, Çekya ve Romanya liderleri katılacak.

Ayrıca zirveye, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan iştirak edecek.

İngiltere Başbakanı Starmer, zirvede Avrupa'nın savunma konusunda üzerine düşeni yapması ve kolektif güvenlik için adım atması gerektiği konusuna odaklanacak.

Zirvede, Avrupalı liderler, Ukrayna'ya askeri desteğin sürdürülmesi, Rusya üzerindeki ekonomik baskının arttırılması dahil Ukrayna'nın konumunun güçlendirilmesi konularını görüşecek.

Ayrıca, liderler, Ukrayna'da kalıcı barışın yanı sıra gelecekteki Rus saldırılarına karşı caydırıcı ve savunmacı olmasını sağlayacak güçlü ve kalıcı anlaşmaya duyulan ihtiyaç ile güçlü güvenlik garantileri için planlama konusunda sonraki adımları ele alacak.

"Güvenlik garantilerinin Avrupa unsuruna yönelik hazırlıklarımızı yoğunlaştırmalıyız"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiltere Başbakanı Starmer, "Rusya'nın Ukrayna'yı acımasızca işgal etmesinin üzerinden 3 yıl geçtikten sonra bir dönüm noktasındayız" ifadesini kullandı.

İngiltere'nin Ukrayna'ya olan sarsılmaz desteğini bir kez daha teyit edeceğini vurgulayan Starmer, Ukrayna'yı mümkün olan en güçlü konuma getirecek kapasite, eğitim ve yardım sağlama taahhüdünü iki katına çıkaracağının altını çizdi.

Başbakan Starmer, şunları kaydetti:

"Müttefiklerimizle ortaklaşa, ABD ile devam eden görüşmelerin yanı sıra güvenlik garantilerinin Avrupa unsuruna yönelik hazırlıklarımızı yoğunlaştırmalıyız. Ukrayna'da egemenlik ve güvenliklerini güvence altına alan adil ve kalıcı barışın sağlanması için bir araya gelme fırsatına sahibiz. Şimdi Ukrayna için en iyi sonucu garanti altına almak, Avrupa'nın güvenliğini korumak ve ortak geleceğimizi güvence altına almak için bir araya gelme zamanıdır."

Bakan Fidan, Türkiye'nin sürece sunabileceği katkıları muhataplarına aktaracak

Türk diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan'ın toplantıda, ABD Başkanı Trump'ın, müzakere odaklı son açılımı dahil Rusya-Ukrayna savaşını ilgilendiren konu başlıklarında fikir teatisinde bulunması ve Türkiye'nin sürece sunabileceği katkıları muhataplarına aktarması öngörülüyor.

Bakan Fidan'ın, Rusya-Ukrayna savaşının adil ve kalıcı barışla sonlandırılmasına yönelik Türkiye'nin çabalarını vurgulaması ve Türkiye'nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına desteğini teyit etmesi de bekleniyor.

Ayrıca, zirvede, Mart 2022'de Rusya ve Ukrayna arasında doğrudan müzakerelere ev sahipliği yapan Türkiye'nin ilerleyen dönemde de bu rolü üstlenmeye hazır olduğu ve gelecekteki müzakere döneminde bölgede kalıcı güvenliğin, ekonomik refahın ve istikrarın tesisinin tüm tarafların ortak hedefi olması gerektiği konularının Bakan Fidan tarafından vurgulanması öngörülüyor.