Açık 1.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 02.03.2025 02:31

İngiltere Başbakanı Starmer, Trump ve Macron ile telefonda görüştü

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, başkent Londra'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'le ikili görüşmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.

İngiltere Başbakanı Starmer, Trump ve Macron ile telefonda görüştü

İngiliz basınında yer alan haberlerde, Starmer'ın, Zelenskiy ile Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da yaptığı ikili görüşmenin ardından Trump ve Macron ile telefonda görüştüğü aktarıldı.

Starmer'ın ABD ve Fransa lideriyle yaptığı her iki görüşmenin de "yapıcı" olduğu ve "ileriye dönük bir yol bulmaya odaklandığı" belirtildi.

İngiltere Başbakanı Starmer'ın telefon görüşmeleri, Zelenskiy'nin Beyaz Saray'da Trump ile yaşadığı gerginlikten bir gün sonra gerçekleşti.

Zelenskiy, Londra'daki Ukrayna konulu liderler zirvesine katılacak

Volodimir Zelenskiy, yarın İngiltere Başbakanı Starmer'ın ev sahipliğinde çok sayıda Avrupalı liderin katılımıyla başkent Londra'da düzenlenecek Ukrayna konulu liderler zirvesine katılacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen zirvede yer alacak.

Zelenskiy, İngiltere ziyareti kapsamında Starmer'ın yanı sıra Kral Charles'la da görüşecek. Görüşme, İngiliz hükümetinin talebi üzerine gerçekleşecek.

ETİKETLER
İngiltere Ukrayna ABD Donald Trump Vladimir Zelenskiy
Sıradaki Haber
Ukrayna, silah üretimi için İngiltere ile kredi anlaşması imzaladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:53
İngiltere, Ukrayna konulu liderler zirvesine ev sahipliği yapacak
01:38
Ukrayna, silah üretimi için İngiltere ile kredi anlaşması imzaladı
00:48
161 yıllık "bando" geleneği bu ramazanda da devam etti
00:15
Camide doğal gaz sızıntısı 16 kişiyi hastanelik oldu
23:39
Ordu'da otomobil markete daldı
23:00
Bakan Göktaş: 50 bin 630 şehit ve gazi yakınlarının kamuda istihdamını sağladık
Tel Aviv'de binlerce kişi gösteri düzenledi
Tel Aviv'de binlerce kişi gösteri düzenledi
FOTO FOKUS
Ordu'da otomobil markete daldı
Ordu'da otomobil markete daldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ