Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Macar mevkidaşı Szijjarto ile görüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Lavrov ile Szijjarto arasındaki telefon görüşmesinin, Macaristan tarafının talebi üzerine gerçekleştiği belirtildi.
Açıklamada, "Szijjarto, Kiev yönetiminin, TürkAkım doğal gaz boru hattının altyapısına yönelik terör saldırı girişimi hakkında değerlendirmelerini duymak istedi. Lavrov, gerekli bilgileri aktardı." ifadelerine yer verildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ABD ziyareti esnasında TürkAkım boru hattına doğal gaz sağlayan istasyona insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğunu bugün açıklamıştı.