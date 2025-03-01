Az Bulutlu 10.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 01.03.2025 14:25

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölenlerin sayısı 48 bin 388'e yükseldi

Soykırımcı İsrail'in 471 gün devam eden saldırılarının ardından ateşkese varılan Gazze Şeridi'nde, son 48 saatte 21'i enkaz altından çıkarılan 23 Filistinlinin naaşı hastanelere nakledildi.

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölenlerin sayısı 48 bin 388'e yükseldi
[Fotograf: AA]

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının ardından İsrail ordusunun saldırıları sonucu ölenler ve yaralananlarla ilgili son bilgileri paylaştı.

Son 48 saatte hastanelere 21'i enkaz altından çıkarılan 23 kişinin cansız bedeninin ulaştığı aktarılan açıklamada, 23 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten ateşkesin sağlandığı 19 Ocak'a kadar devam eden saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 48 bin 388'e, yaralıların sayısının ise 111 bin 803'e yükseldiği bildirildi.

İsrail, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına rağmen Gazze'de ateşkesi sık sık ihlal ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, 11 Şubat'ta yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in varılan ateşkes anlaşmasından bu yana Gazze Şeridi'nde doğrudan düzenlediği saldırılarda 92 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

ETİKETLER
İsrail Gazze
Sıradaki Haber
Hindistan'ın Uttarakhand eyaletindeki çığda 4 kişi hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:48
İzmir'de 275 bin 800 sentetik ecza hapı ele geçirildi
15:35
Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü
15:25
Yılmaz: Terörsüz Türkiye hedefine yönelik yeni bir aşamaya geçildi
15:01
Bayraktar AKINCI, AESA radarı ile ilk kez uçtu
14:23
Zincir koptu, 200 tonluk iş makinesi yokuş aşağı sürüklendi
13:58
"Narkokapan-14: Şehit Bora Barış Güler" operasyonunda 145 tutuklama
Mescid-i Aksa'da on binlerce Müslüman ilk teravih namazını eda etti
Mescid-i Aksa'da on binlerce Müslüman ilk teravih namazını eda etti
FOTO FOKUS
Aziz Yeniay'a suikast soruşturması tamamlandı
Aziz Yeniay'a suikast soruşturması tamamlandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ