Wallace, parlamentoda yaptığı konuşmada, Karadeniz üzerinde rutin devriye görevini icra eden İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) ait silahsız bir uçağın yakınına bir Rus uçağından füze fırlatıldığını bildirdi.

İngiltere'nin 29 Eylül'de meydana gelen bu olayın ardından devriyeleri askıya aldığını ve endişelerini Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya ilettiğini söyleyen Wallace, Rusya'nın bunun "teknik bir arıza" olduğunu belirttiğini aktardı.

Wallace, İngiltere'nin daha sonra devriyelere yeniden başladığını belirterek olayı "potansiyel olarak tehlikeli" şeklinde nitelendirdi ancak bunun "kasıtlı bir tırmanma" olarak görülmediğini sözlerine ekledi.

Bakan Wallace, "Analizimiz bunun bir arıza olduğu konusunda uyuşuyor." değerlendirmesinde bulundu.