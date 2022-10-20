Çekya'nın yürüttüğü AB dönem başkanlığından yapılan açıklamaya göre, yaptırımlar, insansız hava uçaklarının Ukrayna'nın vurulmasında kullanıldığı için uygulanacak.

Yeni karar kapsamında İranlı 3 kişi ile 1 kuruluşa yaptırım getirilecek. Ayrıca daha önceki yaptırım listesine alınan İran'a ait 4 kuruluşa uygulanan yaptırımlar da uzatılacak.

AB'nin yaptırımları varlıkların dondurulması, seyahat yasağı ve finansman yasağını içeriyor. Yaptırımların bugün AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.