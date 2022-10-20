Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe 15:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Avrupa Birliği'nden İran'a yeni yaptırım kararı
[Fotograf: Reuters]
Avrupa Birliği ülkeleri, Ukrayna'daki savaşta kullanması için Rusya'ya insansız hava aracı gönderdiği gerekçesiyle İran'a yaptırım kararı aldı.
Çekya'nın yürüttüğü AB dönem başkanlığından yapılan açıklamaya göre, yaptırımlar, insansız hava uçaklarının Ukrayna'nın vurulmasında kullanıldığı için uygulanacak.
Yeni karar kapsamında İranlı 3 kişi ile 1 kuruluşa yaptırım getirilecek. Ayrıca daha önceki yaptırım listesine alınan İran'a ait 4 kuruluşa uygulanan yaptırımlar da uzatılacak.
AB'nin yaptırımları varlıkların dondurulması, seyahat yasağı ve finansman yasağını içeriyor. Yaptırımların bugün AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.
Etiketler: Avrupa Birliği İran
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