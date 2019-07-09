İngiltere ve Londra arasındaki ilişkiler casus krizinden bu yana gergin. İki taraflı ajan Skripal'in Londra'da suikasta uğraması iki ülke arasında tansiyonu yükseltti. Suikasttan Moskova yönetimini sorumlu tutan Londra'dan, şimdi de Rus medya kuruluşlarına yönelik bir yaptırım geldi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Russia Today (RT) ve Sputnik'e Küresel Medya Özgürlüğü Konferansı için akreditasyon vermedi. İngiltere, Rus tarafına ilettiği gerekçede akreditasyon kotasının dolduğunu öne sürdü.

BBC'nin haberine göre ise medya kuruluşlarının "dezenformasyon yaymadaki aktif rolleri" iddiasıyla başvuruları reddedildi.

"Siyasi motivasyonla ayrımcılık yapıldı"

Rusya'nın Londra Büyükelçiliği karara itiraz etti, "Bu, Rus kanalına yönelik doğrudan siyasi motivasyon taşıyan bir ayrımcılıktır" açıklamasında bulundu.

Karara Kremlin'den tepki

Kremlin de karara tepki gösterdi. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov kararın yaşananlar içinde en büyük absürtlük olduğunu söyledi.

İngiltere, 2016 yılında da RT'nin ülkedeki banka hesaplarını dondurmuştu. Aynı yıl Avrupa Parlamentosu da RT ve Sputnik'e karşı konulması için politika geliştirilmesini öngören kararı onaylamıştı.

Kaynak: TRT Haber