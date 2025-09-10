İngiltere, Polonya üzerindeki NATO hava savunmasını güçlendirmek için seçenekleri değerlendirecek

İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya ve Polonya'nın oluşturduğu "E5" grubu ülkelerinin savunma bakanları, İngiltere'nin başkenti Londra'da bir araya geldi.

İngiltere Savunma Bakanı Healey'nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Ukrayna Savunma Bakanı Denis Şmigal de katıldı.

Toplantıda, Fransa, Ordular Bakanlığı Uluslararası İlişkiler ve Strateji Genel Müdürü Alice Rufo tarafından, Almanya ise Dış ve Güvenlik Politikası Danışmanı Jens Plötner tarafından temsil edildi.

"Putin dün gece Avrupa'ya karşı düşmanlığını yeni bir seviyeye taşıdı"

İngiltere Savunma Bakanı Healey, toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Rus insansız hava araçlarının (İHA) dün Polonya hava sahasını ihlal etmesine değindi.

Healey, "İngiltere Silahlı Kuvvetlerinden, Polonya üzerindeki NATO hava savunmasını nasıl güçlendirebileceğimiz konusunda seçenekleri incelemelerini istedim." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün gece Avrupa'ya karşı düşmanlığını yeni bir seviyeye taşıdığı değerlendirmesinde bulunan Healey, Rusya'nın eylemlerini pervasız, tehlikeli ve benzeri görülmemiş olarak niteledi.

Healey, ittifakın Polonya'yı korumaya ve Ukrayna için daha fazla adım atmaya yönelik taahhüdünü yineledi.

Konuşmasında Putin'e de mesaj gönderen Healey, şu ifadeleri kullandı:

"Putin'e şunu söylüyoruz, saldırganlığınız, NATO ülkeleri arasındaki birliği güçlendirmekten başka bir işe yaramıyor. Saldırganlığınız, Ukrayna'nın yanında durma kararlılığımızı güçlendirmekten başka bir işe yaramıyor. Saldırganlığınız bize, güvenli bir Avrupa için güçlü bir Ukrayna'ya ihtiyaç olduğunu ve Avrupa'nın güvenliğinin Ukrayna'da başladığını hatırlatıyor."

"Dünkü olay son derece ciddi"

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, E5 ülkeleri olarak, NATO ile bütünlük içinde ittifakın Avrupa ayağını güçlendirmek istediklerini dile getirerek, Avrupa açısından, savunma ve güvenlik yeteneklerinin caydırıcılığını artırma ihtiyacı olduğunu söyledi. Crosetto, bu taahhüdün Ukrayna'yı da kapsaması gerektiğinin altını çizdi.

Crosetto, konuşmasının ardından Polonya hava sahasının Rus İHA'larınca ihlali sırasında İtalyan uçaklarının görevde olup olmadığı sorusu yöneltildiğinde şu yanıtı verdi:

"Dünkü olay son derece ciddi çünkü 20'den fazla Rus İHA'sı Avrupa’nın bir parçası olan ve NATO'ya dahil egemen bir ülkenin topraklarına girmiştir. İtalyan uçakları da havalanmıştır. Her akşam devriye uçuşları yapılmaktadır. Bir radar uçağımız düzenli olarak havalanarak olası tehditleri tespit etmekte. Bu görev, ittifaka sunduğumuz imkanın bir parçası."

Crosetto, Putin'in dün geceki hadiseyle NATO'yu test edip etmediği ya da kasıtlı bir provokasyon yapıp yapmadığını bilmediğini ancak her NATO üyesinin birbirini korumaya hazır olduğunu vurguladı.

Bakan Crosetto, toplantıda Batı Balkanlar'ın da üzerinde durduklarını belirterek, "Tüm bölgenin NATO ve AB'ye tam entegrasyonuna giden yolda hızlı bir yol izlemeliyiz. NATO'ya ve Avrupa'ya sunulmak üzere, Balkanlar için kapsamlı bir strateji geliştirme konusunda ortak bir karar aldık." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın kendilerine karşı hibrit savaş yürüttüğünü dile getiren Crosetto, Rusya kaynaklı bilgisayar korsanlarından siber saldırıların sürdüğünü, bu konunun ciddi şekilde ele alınması gerektiğini de sözlerine ekledi.

"Bu, hedefli bir provokasyondur"

Almanya Federal Şansölyelik Dış ve Güvenlik Politikası Danışmanı Plötner de Rus İHA'larının Polonya hava sahasını ihlaline ilişkin, "Bu kabul edilemez. Bu, hedefli bir provokasyondur ve sadece Polonyalı komşularımıza, dostlarımıza ve müttefiklerimize değil, NATO'ya karşı da provokasyondur." dedi.

E5 grubunun aceleci eylemlerle kışkırtılmayacağının altını çizen Plötner, bugünkü toplantının ardından ülkelerin Ukrayna'ya destek için birlik mesajı verdiklerini söyledi.

Plötner, bu toplantının yeni fikirler için bir katalizör ve değişim için bir itici güç olduğunu belirtti.

"Ukrayna'nın savunmasını güçlendirmek için koordineli şekilde seçenekleri değerlendiriyoruz"

Fransa Ordular Bakanlığı Uluslararası İlişkiler ve Strateji Genel Müdürü Rufo da Rus İHA'larının dün Polonya hava sahasını ihlalinin "tamamen eşi benzeri görülmemiş ve kabul edilemez olduğu" ifadesini kullandı.

Rufo, "Fransa sizi (Polonya'yı) desteklemeye hazır ve biz de Ukrayna'nın savunmasını güçlendirmek için koordineli şekilde seçenekleri değerlendiriyoruz." diye konuştu.

"Bu birlik ve dayanışmanın en iyi örneğidir"

Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz de dünkü hava sahası ihlalinin ardından NATO'nun ülkesi ile dayanışma sergilendiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"NATO olarak daha fazlasına ihtiyacımız olduğu, daha fazla tutarlılık, birliktelik gerektiği, sadece Polonya'nın değil, tüm ülkelerin karşı karşıya kaldığımız tehditlerle daha iyi başa çıkabilmesi için pratik açıdan da nasıl bir yol izlememiz gerektiği konusunda ikna olduk. Daha önce de belirtildiği gibi hava sahası ihlaline yanıt, sadece Polonya'nın varlıkları ve uçakları değil, diğer bazı müttefiklerin varlıkları ve uçakları da devreye sokularak veya kullanılarak toplu şekilde verildi. Bu birlik ve dayanışmanın en iyi örneğidir. NATO olarak gelecekte bu tür tehditlere mümkün olan en iyi şekilde yanıt verebileceğimizden emin olmak için bu konuyu NATO çerçevesinde daha ayrıntılı olarak ele almak istiyoruz."