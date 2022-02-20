Haber Giriş: 20 Şubat 2022 Pazar 14:50Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth koronavirüse yakalandı
[Fotoğraf: AA]
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in koronavirüs testi pozitif sonuçlandı.
Konuya ilişkin açıklama Buckingham Sarayı'ndan yapıldı.
Buna göre, hastalığı hafif seyreden 2. Elizabeth için gerekli tıbbi tedbirler alındı.
Kraliçe 2. Elizabeth'in gelecek hafta Windsor Sarayı'nda bulunacağı duyuruldu.
10 Şubat'ta İngiltere Veliaht Prensi Charles'ın da koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Saray'a yakın bir kaynak, 95 yaşındaki Elizabeth'in, Charles ile birkaç gün önce görüştüğünü söyledi.
Etiketler: İngiltere Koronavirüs Son Dakika
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