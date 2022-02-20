Türkiye ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler, son yıllarda artarak gelişiyor.

1974 yılında, Türkiye’nin başkentteki Kinşasa Büyükelçiliği faaliyete başladı. DKC’nin ise Ankara Büyükelçiliği 2011 yılında hizmete açıldı. İki ülke arasında gelişen ilişkiler karşılıklı üst düzey ziyaret ve toplantılara da yansıdı.

11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 14-16 Mart 2010 tarihlerinde KDC’ye yaptığı resmi ziyaret KDC’ye Cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleştirilen ilk ziyaret oldu.

İki ülke Dışişleri Bakanlıkları arasında ilk Siyasi İstişare Toplantısı 4 Mart 2014 tarihinde Kinşasa’da, ikinci toplantı ise 16 Şubat 2016 tarihinde Ankara’da düzenlendi.

Dönemin KDC Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Léonard She Okitundu, 22-25 Kasım 2017 tarihlerinde Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştirdi.

2018 yılında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yemin töreni ve Yeni İstanbul Havalimanı’nın açılış törenine de KDC’den Başbakan Yardımcısı düzeyinde katılım oldu. Böylece, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirme yönündeki ortak kararlılık sağlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet, 20-23 Şubat arasındaki Afrika ziyaretleri kapsamında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde resmi görüşmelerde bulunuyor.

İkili ilişkilerin tüm yönleriyle ele alınacacağı görüşmelerde, Türkiye ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti arasındaki iş birliğinin her alanda geliştirilmesi imkanları üzerinde da durulacak.

Ekonomik ilişkiler

Türkiye’nin Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nden ithal ettiği başlıca ürünleri bakır, hurda gemi, hububat ve baklagillerin kepek ve kalıntıları, ağaç ve altın oluşturuyor.

İhracat kalemleri arasında da kümes hayvanı eti, makarna ve ambalajlı gıdalar, mayalar, izole tel ve kablolar, enzimler, zirai ilaçlar ve kükürt yer alıyor.

İki ülke arasında Karma Ekonomik Komisyon (KEK) mekanizması mevcut. İlk KEK Toplantısı 5-6 Ekim 2009 tarihlerinde Ankara'da düzenlendi.

2-3 Kasım 2016 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilen Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu’na KDC’yi temsilen dönemin Ekonomi Bakanı Modeste Bahati Lukwebo katıldı.

Bakan Bahati'ye başta Kongolu Şirketler Federasyonu (FEC) olmak üzere aralarında özel sektörden de katılımcıların olduğu yirmi kişilik bir alım heyeti eşlik etti.

DEİK ile FEC, Türkiye-KDC İş Konseyi kurulmasına ilişkin Mutabakat Zaptını 6 Haziran 2016 tarihinde Kinşasa’da imzaladı.

Vakıf ve dernekler katkı sağlıyor

Öte yandan Türkiye, bağımsız vakıf ve dernekler olmak üzere, gerek kamu, gerek sivil toplum kuruluşları aracılığıyla Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ne insani yardım ve kalkınma alanında çeşitli düzeylerde katkılar sunuyor.

Maarif Vakfı KDC’de eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunuyor.

Türk Hava Yolları (THY), Kinşasa’ya haftada 7 yolcu seferi ve 1 kargo seferi düzenliyor.

Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA) aracılığıyla çeşitli alanlarda KDC’ye kalkınma yardımlarında bulunuluyor.

Ayrıca, Türkiye, KDC’li öğrencilere 1992’den bu yana Türkiye Bursu sağlıyor.

