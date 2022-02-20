Haber Giriş: 20 Şubat 2022 Pazar 14:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Belçika'da tema park kabusu
[Fotoğraf: TRT Haber]
Belçika'nın Batı Flandre kentinde bir tema parkta hız treni kabusu yaşandı. 37 metre yükseklikteki tren birden arızalanınca, içindeki 7 kişi saatlerce mahsur kaldı. Arızanın giderilememesi üzerine yolcular, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Belçika'nın Flandre kentindeki Plopsaland adlı tema parkta akşam saatleriydi.
7 kişinin bindiği hız treni, bir anda durdu. 37 metre yükseklikteki tepe noktasında asılı kaldı. Arıza ilk etapta giderilemedi. Hız treninde mahsur kalanlar için itfaiyeye haber verildi.
Tren 6 saat sonra indirildi
Saatler içinde hava koşullarının sertleşmesi nedeniyle, kurtarma operasyonu güçlükle yapıldı.Trendekiler, 6 saatin sonunda sağ salim indirildi.
Sağlık kontrollerinin ardından donma tehlikesi bulunanlar, hastaneye kaldırıldı.
Tema park yetkilileri, hava koşullarının tren arızasına yol açmadığı görüşünde. Rüzgarın şiddetinin, hız treninin çalışması için gerekli standarda uygun olduğu savunuldu. Arızanın nedeni araştırılıyor.
Etiketler: Belçika
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