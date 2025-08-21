Açık 27.6ºC Ankara
Dünya
AA 21.08.2025 18:57

İngiltere, İsrailli büyükelçiyi bakanlığa çağırdı

İngiltere, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalini genişletecek "E1 Projesi"ne onay kararı nedeniyle, İsrail'in Londra Büyükelçisi Tzipi Hotovely'i Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

İngiltere, İsrailli büyükelçiyi bakanlığa çağırdı

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Tzipi Hotovely, İsrail Yüksek Planlama Komitesi'nin Kudüs'ün doğusundaki E1 bölgesinde yerleşim inşaatı planlarını onaylama kararına cevaben çağrıldı." ifadesi kullanıldı.

İngiltere ve 21 uluslararası ortağı bu kararı en güçlü ifadelerle kınadığı hatırlatılan açıklamada, "Uygulanması halinde, bu yerleşim planları uluslararası hukukun açık ihlali olacak ve gelecekteki bir Filistin devletini ikiye bölerek iki devletli bir çözümü ciddi şekilde baltalayacak." ifadesine yer verildi.

Filistin'deki işgali genişletecek "E1 Projesi"

Tarihsel olarak Doğu Kudüs'ün bir parçası olan ancak Ayrım Duvarı'nın (Utanç Duvarı) Batı Şeria kısmında kalan Filistin mahallesi Azeriye'nin yakınına inşa edilmiş "Ma'ale Adumim" yerleşimini, Batı Kudüs'e giden yola bağlamak için "E1 Projesi" başlatılmıştı.

Bu kapsamda, bölgeye 4 binden fazla yasa dışı konut ve oteller inşa etmek için 12 bin dönüm Filistin toprağı gasbedilmişti.

"E1 Projesi" ile Doğu Kudüs'ün Batı Şeria'daki Filistin topraklarının bağlantısının kesilmesi ve izole edilmesi amaçlanıyor.

İngiltere İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
İngiltere ve 21 uluslararası ortak, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalini genişletme kararını kınadı
