DHA 21.08.2025 17:00

Dünyanın en yaşlı insanı 116 yaşına bastı

Dünyanın en yaşlı insanı Ethel Caterham, ailesiyle birlikte 116. yaşını kutladı.

Dünyanın en yaşlı insanı 116 yaşına bastı

Dünyanın en yaşlı insanı unvanını taşıyan İngiliz Ethel Caterham, 116. yaşına girdi. Brezilyalı rahibe Inah Canabarro Lucas’ın nisan ayında 116 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından bu unvan Caterham’a geçmişti.

Surrey’de bir bakım evinde yaşayan Caterham’ın doğum günü ailesiyle birlikte kutlandı.

"Tek istisna Kral Charles"

Bakım evi, “Ethel ve ailesi, bu yıl 116. doğum gününü kutlarken gösterilen ilgi ve nazik mesajlar için minnettar” açıklamasını yaptı. Caterham’ın röportaj vermeyeceği belirtilirken, tek istisnanın Kral 3. Charles olabileceği ifade edildi.

1. Dünya Savaşı’ndan beş yıl önce doğdu

Caterham, 21 Ağustos 1909’da, 1. Dünya Savaşı’ndan beş yıl önce İngiltere’nin Shipton Bellinger köyünde doğdu.

Guinness Rekorlar Kitabı’na göre, tarihin en yaşlı insanı ise 1997’de 122 yıl 164 günlükken ölen Fransız Jeanne Calment.

Caterham, uzun yaşam sırrını ise, “Kimseyle asla tartışmamak! Dinlerim ve canım ne isterse onu yaparım” sözleriyle açıklamıştı.

