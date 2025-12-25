Puslu 5ºC Ankara
Eğitim
AA 25.12.2025 10:44

MEB'den Türkiye'nin en uç noktasındaki okullara spor malzemesi

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce hazırlanarak Iğdır'a gönderilen spor malzemeleri, kentteki 71 ortaokula dağıtıldı.

MEB'den Türkiye'nin en uç noktasındaki okullara spor malzemesi

Ülke genelindeki ilk ve ortaokullar ile liselerde sporun temele yayılması ve gençlerin spora teşvik edilmesi için çalışma yürütülüyor.

Bu kapsamda ortaokullara dağıtılmak üzere hazırlanan spor malzemeleri, Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün'ün öncülüğünde kentteki ortaokul öğrencilerine ulaştırıldı.

İçinde 5 futbol, 5 voleybol ve 5 basketbol topu ile 5 atlama ipi, 4 masa tenisi raketi, 10 hulahop çemberi, 2 antrenman merdiveni ve yardımcı ekipmanların bulunduğu paketler, öğrencilerin kullanmaları amacıyla okul müdürleri ve beden eğitimi öğretmenlerine teslim edildi.

"Öğretmenlerimizin elinde bu araçlar çocuklarımızın geleceği için büyük değere dönüşecektir"

Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü Gün, gazetecilere, sporun çocukların gelişimi için asli unsur olduğunu söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığının merkez, belde veya köy ayrımı yapmaksızın Iğdır'daki 71 ortaokulun tamamına spor malzemelerini ulaştırdığını anlatan Gün, "Bakanlığımız, Türkiye'nin en uç noktası olan Iğdır'ımıza yaklaşık bir tır dolusu malzeme gönderdi. Dün itibarıyla depolarımıza ulaşan bu ekipmanlar, okul idarecilerimiz ve öğretmenlerimiz tarafından teslim alınmaya başlandı" dedi.

Gün, sporun gençlerin bedensel, ruhsal ve akademik gelişimindeki önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Iğdır'daki çocuklarımızın spor konusundaki yeteneklerini, Türkiye genelindeki yarışmalarda elde ettikleri başarılardan net bir şekilde görebiliyoruz. Bu malzemeler, çocuklarımızın yeteneklerini geliştirmeleri açısından çok kıymetli. Belki bir top veya küçük bir malzeme gibi görünebilir ancak beden eğitimi öğretmenlerimizin elinde bu araçlar çocuklarımızın geleceği için büyük değere dönüşecektir."

Milli Eğitim Bakanlığı Iğdır
