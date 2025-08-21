Açık 30.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.08.2025 17:25

İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını görüşmek üzere olağanüstü toplanacak

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT), İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını görüşmek üzere 25 Ağustos'ta olağanüstü toplanacağı belirtildi.

İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını görüşmek üzere olağanüstü toplanacak

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, teşkilata üye ülkelerin dışişleri bakanlarının, İsrail'in saldırılarını ve Gazze'yi işgal planlarını görüşmek için acilen toplanacağı kaydedildi.

Toplantıda, İsrail'in "Gazze'yi işgal etme, soykırım, abluka, aç bırakma ve zorla göç ettirme" suçlarına karşı alınacak ortak tavrın değerlendirileceği ifade edildi.

İsrail'in, Gazze kentini işgal kararı

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği bir röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da dün Gazze kentini işgal planını onaylamıştı.

Plana göre, ilk aşamada yaklaşık bir milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek.

Hamas, 18 Ağustos'ta Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes ve esir takasıyla ilgili sundukları teklifi kabul etmiş ancak İsrail'den teklifle ilgili bir yanıt gelmemişti. 

ETİKETLER
İslam İşbirliği Teşkilatı İsrail Filistin Devleti İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
AB ve ABD ticaret anlaşmasının detaylarını paylaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:36
İngiltere ve 21 uluslararası ortak, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalini genişletme kararını kınadı
18:18
TİGEM, 58 tayın satışından 25 milyon lira gelir elde etti
18:01
Muğla'da orman yangını
17:47
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Süreç içerisinde terör örgütüyle hiçbir pazarlık yapılmamış ve bundan sonra da yapılmayacaktır
17:41
Adana'da orman yangını
17:48
Macron, Gönüllüler Koalisyonu'ndaki işbirliğinden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti
Pakistan'da havai fişek deposunda çıkan yangında 12 kişi yaralandı
Pakistan'da havai fişek deposunda çıkan yangında 12 kişi yaralandı
FOTO FOKUS
Kırmızı bültenle aranan 3 kişi Türkiye'ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan 3 kişi Türkiye'ye getirildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ