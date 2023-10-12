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Dünya
AA 12.10.2023 11:42

İngiltere, İsrail'deki diplomatlarının ailelerini tahliye ediyor

İngiltere, İsrail-Filistin çatışması sürerken, İsrail'deki diplomatlarının ailelerini tahliye etmeye başladı.

İngiltere, İsrail'deki diplomatlarının ailelerini tahliye ediyor
[Fotograf: Reuters]

Ülke basınında yer alan haberlere göre, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, diplomatların ailelerinin "ihtiyati tedbir" olarak İsrail'den tahliye edildiğini açıkladı.

Sözcü, İngiltere'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin açık kalacağını ve yardıma ihtiyacı olanlara konsolosluk hizmeti verilmeye devam edeceğini belirterek, söz konusu tahliye kararının, İngiltere'nin İsrail'e yönelik seyahat uyarısı doğrultusunda alındığını bildirdi.

Sky News'te yer alan habere göre, İsrail'deki İngiliz diplomatların ailelerine "en az 2 ay" ülkeyi terk etmeleri gerektiği söylendi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığının yayımladığı güncel seyahat uyarısında, İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarına "zorunlu seyahatler dışında" gidilmemesi tavsiyesinde bulunulmuştu.

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