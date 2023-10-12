İngiltere, İsrail'deki diplomatlarının ailelerini tahliye ediyor

Ülke basınında yer alan haberlere göre, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, diplomatların ailelerinin "ihtiyati tedbir" olarak İsrail'den tahliye edildiğini açıkladı.
Sözcü, İngiltere'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin açık kalacağını ve yardıma ihtiyacı olanlara konsolosluk hizmeti verilmeye devam edeceğini belirterek, söz konusu tahliye kararının, İngiltere'nin İsrail'e yönelik seyahat uyarısı doğrultusunda alındığını bildirdi.
Sky News'te yer alan habere göre, İsrail'deki İngiliz diplomatların ailelerine "en az 2 ay" ülkeyi terk etmeleri gerektiği söylendi.
İngiltere Dışişleri Bakanlığının yayımladığı güncel seyahat uyarısında, İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarına "zorunlu seyahatler dışında" gidilmemesi tavsiyesinde bulunulmuştu.