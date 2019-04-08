Brexit anlaşması konusunda uzlaşma sağlayamayan İngiltere hükümeti için "AB'den anlaşmasız ayrılma ihtimali" giderek güçleniyor.

Ülke bu hafta yapılacak görüşmelerden de bir sonuç alamazsa, 12 Nisan'da Avrupa Birliği'nden anlaşmasız olarak ayrılacak.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in sözcüsü, basın mensuplarına yaptığı açıklamada hükümetin "Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmasız ayrılık" için gereken tüm hazırlıkları yapmaya başladığını söyledi.

Merkel ve Macron ile görüşecek

May'in Almanya Başbakanı Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşeceğini de doğrulayan sözcü, Başbakan'ın ülkedeki muhalefetle anlaşma konusunda bir uzlaşma sağlamaya istekli olduğunu ve bağımsız bir ticaret anlaşması için iki tarafın da taviz vermesi gerektiğini söyledi.

Brexit süreci

İngiltere ocak ayından bu yana hükümetin Brexit anlaşması parlamentoda üç kez reddedilirken, parlamenterlerin girişimiyle gündeme gelen farklı Brexit seçeneklerinin hiçbiri de peş peşe yapılan çok sayıda oylamada çoğunluk desteği bulamadı.

Brexit tarihini 12 Nisan’a erteleyen İngiltere AB’den yeni bir erteleme daha talep etmek zorunda kaldı.

İngiltere Başbakanı Theresa May’in AB Konseyi Başkanı Donald Tusk’a yazdığı mektupla ilettiği Brexit’i 30 Haziran’a kadar erteleme talebi, çarşamba günü yapılacak AB liderler zirvesinde karara bağlanacak.

İngiltere 23 Haziran 2016’da yapılan referandumla Brexit kararı almıştı. Ülkenin 2 yıl süren müzakere sürecinin ardından 29 Mart’ta AB’den resmen ayrılmış olması gerekiyordu.

Kaynak: Reuters

