Fransa'daki Calais mülteci kampının 3 yıl önce polis zoruyla kapatılmasının ardından yaklaşık 7 bin mülteci sokakta kaldı.

Bu insanlık dramının ardından yüzlerce sığınmacı Belçika'ya sığınarak, sokaklarda yaşamaya başladı.

Ancak ülkede yaşayanlar, bazı vatandaşlara kucak açtı.

1.5 yıl önce Facebook'ta başlayan bir örgütlenme sonucunda Belçikalı gönüllüler, Başkent Brüksel'deki Maximilien parkında kalacak bir yer bekleyen mültecileri alıp evlerinde misafir etmeye başladılar.

40 bin kişinin yer aldığı platformun kurucularından Adriana, hem sığınmacıların hem de gönüllülerin zaman zaman tutuklandığını, hükümetin mültecilere karşı çok acımasız davrandığını söyledi.

"Buradaki halk, sığınmacıları evlerinde korumak için buraya geliyor. Çünkü hükümet onların korunmasına imkan vermiyor. Günümüzde insanlar, kaçakçılara, insan kaçakçılarına karşı çok savunmasız durumdalar. Çünkü bu insani krize herhangi bir çözüm yok."

Ne yazık ki her sığınmacı kalacak bir yer bulamıyor. Onlar da yine gönüllüler tarafından kurulan bir merkeze götürülüyor.

Evlerini 1.5 yıldır tanımadıkları sığınmacılara açan bir aile, Avrupa'nın göbeğinde yaşanan insanlık suçuna karşı her vatandaşın elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi.

Gönüllüler, dayanışmanın artması için de diğer vatandaşlara çağrıda bulunuyor.

Haber: TRT World / Nisa Yıldırım