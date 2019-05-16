Wall Street Journal'a salı günü yaptığı açıklamada Brexit referandumu sürecine dikkat çeken İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, muhalefetteki İşçi Partisi ile bu konuda uzlaşmanın imkansız olmadığını fakat iki partinin birbirine güvenmediğini söyledi.

Yeni bir seçim ya da Brexit referandumuna ihtiyaç olmadığını ifade eden Hunt, Brexit meselesinin çözüme kavuşturulmaması halinde, iki partinin de gelecek seçimlerde "hezimete uğrayacağını" belirtti.

"Anlaşmasız Brexit" hakkındaki görüşü sorulduğunda, parlamentonun bunu istemediğini vurgulayan Hunt ayrıca, İngiltere'nin Brexit meselesinden sonra göçmenlerle ilgili bir çalışma yürütmesi gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: Reuters