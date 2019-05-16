Avustralya'nın Batı Avustralya eyaletinin başkenti Perth'deki hükümet yetkilileri, başıboş hayvanlarla ilgili şikayetlerin artmasından sonra kedi ve köpek yasalarını gözden geçiriyor.

2011’deki Kedi Yasası konusunda yapılması önerilen değişiklikler arasında, başıboş hayvanlarla mücadele etmek amacıyla ev kedilerinin belirli saatlerde dışarı çıkmasının yasaklanabileceği yer alıyor.

Yasadaki olası bir değişiklik, gürültü çıkaran veya tehlikeli olan köpeklerin sahiplerine verilen cezaları da ağırlaştırabilir.

Batı Avustralya merkezli bir gazete olan PerthNow'un haberine göre, Perth'de her hafta ortalama 25 kişi köpek ısırması şikayetiyle hastanelere başvuruyor.

Köpeği insanlara veya hayvanlara saldıran kişiler, 2013’den beri 10 bin dolar para cezası veya 12 ay hapisle cezalandırılıyor.

Kaynak: Independent