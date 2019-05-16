Avrupa Birliği'ne (AB) yeni sığınma talepleri son üç yılda azalış gösterirken, İtalya'ya göç ise neredeyse kurudu. Ancak tüm bunlara rağmen, Avrupa Parlamentosu seçimlerine doğru, kıtada hala şok dalgaları yankılanıyor ve milliyetçi politikacılar, devam etmekte olan kargaşadan yararlanmak istiyor.

Macaristan Başbakanı Victor Orban, geçtiğimiz hafta Avrupa Birliği (AB) zirvesinde yaptığı konuşmada, "En önemli şey, göçmenlere karşı çıkan liderlerin seçilmesi ve böylece Avrupa'nın kendisini savunacak konumda olması. " ifadelerini kullandı.

Milliyetçi ve ​​Euroseptik (Avrupa Birliği fikrine şüpheyle yaklaşan) partilerin 23-26 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek olan AP seçimlerinde, şimdiye kadar elde ettikleri en iyi sonucu elde etmeleri bekleniyor.

Avrupalı seçmenlerin en büyük endişesi "göç"

YouGov’un pazartesi günü açıkladığı bir anket ise, şu anda seçmenlerin en büyük endişesinin göç olduğunu ve bunu iklim değişikliğinin izlediğini gösterdi.

Sekiz AB ülkesinde yapılan ankete katılanların sadece % 3'ü göç cephesinde “her şeyin yolunda” olduğunu düşündüğünü söyledi.

Ankete katılanların yalnızca % 14'ü Avrupa Birliği'nin acil durumda iyi bir iş çıkardığına inanıyor.

AP seçimleri

Her beş yılda bir düzenlenen seçimlerle AB vatandaşları, AB'nin üyeleri seçilerek atanan tek kurumu olan AP için milletvekillerini belirliyor.

AB vatandaşlarını karar alma mekanizmalarında temsil etmek ve çıkarlarını gözetmekle yükümlü olan AP milletvekilleri, seçimlerde tek başına ya da siyasi bir partiyle bağlantılı olarak adaylıklarını koyabiliyor.

Üye ülkelerin ulusal hukuk kurallarına göre düzenlenen seçimlere, Avusturya ve Malta'da 16 yaşını dolduran vatandaşlar katılabiliyor. Diğer 26 ülkede ise seçimlere katılım yaşı18 olarak belirlenmiş durumda. Ulusal hukuk kurallarına göre Belçika, Yunanistan, Bulgaristan, Lüksemburg ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), AP seçimlerine katılımı zorunlu tutuyor.

Kaynak: Reuters