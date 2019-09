İngiliz siyaseti, sıra dışı günlerden geçiyor.

Selefi Theresa May’in istifasıyla Muhafazakar Partinin lideri ve ardından Başbakan seçilen Boris Johnson, yaklaşık 2 aydır bu koltukta oturuyor.

Ancak ülkesini Avrupa Birliği’nden (AB) çıkarma yani Brexit süreciyle başı dertte.

[Londra Belediye Başkanı olduğu dönem Boris Johnson, Brexit’in koltuğundan ettiği eski Başbakanlardan David Cameron ile Uluslararası Paralimpik Günü’nde düzenlenen bir etkinlik kapsamında Trafalgar Meydanı’nda tenis oynuyor, 2011. Fotoğraf: Getty]

Parlamentoyu 5 hafta kapatma kararı alan Johnson, sadece siyasi değil anayasal bir krizle de karşı karşıya.

Tabii uluslararası toplum Boris Johnson’ın sadece krizlerine şahit olmadı.

[Brexit sürecini yönetmekte zorlanan Boris Johnson, İskoçya’nın Aberdeen şehrinde gittiği çiftlikte bir boğayı çekerken. 6 Eylül 2019. Fotoğraf: Getty]

İngiltere’nin eski Dışişleri Bakanı ve Londra Belediye Başkanı, yeni Başbakanı’nın ilginç bazı hareketleri de hafızalarda.

Lüksemburg'da basın toplantısına çıkmadı

Çok değil birkaç gün önce, Lüksemburg'da mevkidaşı Xavier Bettel ile basın toplantısı yapması gereken İngiltere Başbakanı, ikili görüşmeden sonra gazetecilerin karşısına çıkmadı.

[Basın toplantısına yalnız çıkmak zorunda kalan Lüksemburg Başbakanı Bettel, aslında Johnson’ın olması gereken boş kürsüyü gösterdi. Fotoğraf: Getty]

Çünkü o sırada, Johnson aleyhine sloganlar atan Brexit karşıtlarının yoğun protestoları vardı.

Xavier Bettel ise, aslında Johnson’ın olması gereken yanındaki boş kürsüyü göstermekle yetindi.

Basın toplantısını da tek başına yaptı.

Elysee Sarayı'nda sehpaya ayağını uzattı

İngiltere Başbakanı Johnson'ın, ağustos ayı sonunda yaptığı Almanya ve Fransa ziyaretleri de ilginç görüntüler ortaya çıkardı.

Johnson’ın Başbakan olarak ilk yurt dışı ziyareti Berlin'e oldu, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geldi.

[Johnson, Merkel'in Berlin'deki resmi karşılamasında ellerini arkasında bağlayarak gezdi. Fotoğraf: Reuters]

Avrupa Birliği'nin iki büyük ülkesinin liderleriyle Brexit için pazarlık yapmaya giden Johnson, Almanya temasları sırasında ellerini arkasında bağlayıp gezdi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüşmesinde ise ayağını sehpaya uzattı.

[Boris Johnson, Elysee Sarayı'nda bir an için ayağını önündeki sehpaya uzattı. Fotoğraf: Reuters]

Johnson’ın, Elysee Sarayı'ndaki rahat tavırları dikkat çekiciydi.

Muhteşem ikilinin beklenen buluşması

Ve ABD Başkanı Donald Trump ile buluşma...

Aslında ikili daha önce de yüz yüze gelmişti.

Ancak bu kez Johnson’ın İngiltere’deki 10 Numara’nın patronu olmak gibi bir sıfatı vardı.

Bütün dünyanın, saç rengi ve şeklinden hareketlerine ve hatta kravat kullanımından siyasi manevralarına kadar benzettiği ikili, geçen ay sonunda Fransa’da yapılan G7 zirvesinde bir araya geldi.

[ABD Başkanı Trump ve İngiltere Başbakanı Johnson, geçen ay G7 zirvesinde buluştu. Fotoğraf: Getty]

Trump, Johnson’ın Brexit kararının arkasındaydı.

Kahvaltıda, “Boris Johnson’a Brexit konusunda tavsiyeniz var mı?” diye soran gazetecilere cevabı şöyle olacaktı:

"Tavsiyeye ihtiyacı yok. Bu iş için doğru adam."

ABD Başkanı, Brexit sonrası dönemde İngiltere ile "çok büyük bir ticaret anlaşması" yapacaklarını da söyledi.

Tabii zirveden akıllarda, ikilinin ilişkilerini özetleyen bazı anlar kaldı.

Birbirlerini gülerek işaret parmaklarıyla gösterdikleri, merdivenlerden kahkahalarla indiklerini ölümsüzleştiren fotoğraflar gibi...

[Fotoğraf: Getty]

[Fotoğraf: Getty]

Ülkesini çizgi roman kahramanı yeşil dev "Hulk"a benzetti

Johnson’ın ilginç, zaman zaman da güldüren hamleleri bunlarla sınırlı değil.

İngiltere Başbakanı birkaç gün önce The Mail gazetesine yaptığı açıklamada, ülkesinin kızdığında aynen yeşil dev Hulk'a dönüşen Dr. Robert Bruce Banner karakterine benzediğini söyledi.

"Banner, kelepçelenmiş olabilir ancak tahrik edildiğinde bu kelepçeleri kırıp atar. Hulk, kelepçeler ne kadar sıkı olursa olsun her zaman bunlardan kurtuldu. Bu durum, bu ülke için de geçerli. 31 Ekim'de (AB'den) çıkacağız."

Bu benzetmenin ardından ülkenin pek çok noktasında “Hulk” temalı protesto gösterileri oldu.

[Johnson, ülkesini çizgi kahraman ''Hulk''a benzetince gösteriler de peşi sıra geldi. Fotoğraf: Getty]

Sadece bu da değil.

12 yıl boyunca Hulk’a hayat veren ABD’li oyuncu Mark Ruffalo, sosyal medya sitesi Twitter’daki hesabından bir mesaj paylaştı.

"Boris Johnson, Hulk’un sadece herkesin yararı için savaştığını unutuyor. Kızgın ve güçlü, aynı zamanda kalın kafalı ve yıkıcı olabiliyor. Hulk, ekibiyle birlikte olduğunda en iyi işi çıkarıyor, yalnızken ise tam bir felaket."

Boris Johnson forgets that the Hulk only fights for the good of the whole. Mad and strong can also be dense and destructive. The Hulk works best when he is in unison with a team, and is a disaster when he is alone. Plus...he’s always got Dr. Banner with science and reason. pic.twitter.com/jN8BDzgpWl