Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın kendisine Londra'nın hala bir anlaşma istediğini ancak 31 Ekim'de bir anlaşmalı veya anlaşmasız Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılacağını söylediğini ifade etti.

Brexit yanlısı milletvekilleri bu açıklamaları memnuniyetle karşıladı.

Pazartesi günü Lüksemburg'da Johnson ile biraraya gelen Juncker, "Çok az zaman kaldı. Anlaşmasız (Brexit) riski çok gerçekçi" dedi.

Juncker, "Ekonomik ilişkilerde böyle bir kopma ve 40 yıllık AB üyeliğinin sonlandırılması İngiltere'nin seçimi olabilir, ancak hiçbir zaman AB'nin seçimi olmayacak" dedi.

Juncker, Londra'nın Brexit anlaşmasındaki Kuzey İrlanda ve AB üyesi İrlanda arasındaki "backstop" sınır güvencesi düzenlemesinin yerine geçmesi için gerçekçi öneriler sunması gerektiğini söyledi.

İngiltere hükümetinin beklenmedik durum planlarına göre, anlaşmasız Brexit en kötü durum senaryosunda, ticarette, ilaç ve taze gıda tedarikinde ciddi bir aksaklık ve ülke genelinde karışıklık anlamına gelebilir.

Brexit süreci

Johnson, 31 Ekim'de anlaşma olsun veya olmasın İngiltere'yi AB'den ayırmaktaki kararlılığını sık sık yineliyor.

Eski Başbakan Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşması parlamentoda üç kez reddedilmişti.

Johnson, May'in istifa kararı almasının ardından Muhafazakar Partinin yaklaşık 150 bin üyesinin oylarıyla başbakanlık görevine seçilmişti.

İngiliz parlamentosu, 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken anlaşmasız Brexit'i yasa çıkartarak engellemiş, hükümet AB'nin de onayıyla Brexit'i 31 Ekim'e ertelemişti.

İngiltere, 2016'daki referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almıştı.

Kaynak: Reuters, AA