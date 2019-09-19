Saldırı, Afganistan'ın Zabul vilayetine bağlı Kalat şehrinde gerçekleşti. Bombalı aracın infilak etmesi sonucu en az 20 kişi yaşamını yitirdi, 95 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Patlamanın bir hastane yakınında gerçekleştiği öğrenildi.

Son 3 günde 3 saldırı

Dün, Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad şehrinde bulunan elektronik kimlik dağıtım merkezine düzenlenen intihar saldırısında 15 kişi yaralanmıştı. Saldırıyı henüz üstlenen olmamıştı.

Salı günü ise Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin katıldığı seçim mitingine bombalı saldırı düzenlenmiş ve patlamada 26 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıyı Taliban üstlenmişti.

Kaynak: TRT Haber