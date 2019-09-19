ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Dışişleri Bakanı Mike Pompoe-Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman görüşmesiyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Ortagus, açıklamasında, şu ifadeleri kullanı:

"Bakan Pompeo ve Veliaht Prens, Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine İran tarafından yapılan son saldırıları ele aldı ve saldırıların kabul edilemez olduğunu vurguladı. Bakan ve Veliaht Prens, bu saldırının sadece Suudi vatandaşlarını değil aynı zamanda bu ülkede yaşayan Amerikan vatandaşlarını da tehlikeye attığı ve ülkedeki petrol üretim zincirini tehdit ettiği konusunda da mutabık kaldı."

Açıklamada, iki ismin "İran'a karşı uluslararası toplumun bir araya gelmesi gerektiği" hususuna vurgu yaptıkları ve İran'ın bölgedeki eylemlerine karşı durulması çağrısında bulundukları belirtildi.

Pompeo: Saudi Aramco'ya ait tesislere yapılan saldırı savaş nedeni

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Riyad'a varmadan önce uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, Saudi Aramco'ya ait petrol tesislerinin vurulmasından bir kez daha İran'ı sorumlu tutmuş ve saldırıyı ilk kez "savaş nedeni" olarak tanımlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da son olarak İran'a yönelik yaptırımların artırılması talimatını vermişti.

Kaynak: AA